Братья Кличко показали Тому Крузу скандальный стеклянный мост в Киеве

Голливудский актер Том Круз погулял по Киеву. Как выяснили журналисты «Фразы», экскурсию по украинской столице 57-летнему артисту организовали мэр города Виталий Кличко и его брат Владимир.

В частности, Том Круз посетил скандальный стеклянный мост.

Кроме этого, актер увидел парк Муромец.

Также в пресс-службе братьев сообщили, что Владимир Кличко показал гостю Киев с высоты птичьего полета, полетав с ним на вертолете.

Ранее Том Круз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писала «Фраза», стало известно, что Том Круз делал в Киеве.