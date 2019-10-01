В Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил… позвонить Кличко

Во вторник, 1 октября, неподалеку от Дворца спорта в Киеве произошел резонансный иницидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в одном из дворов на улице Эспланадной мужчина набросился с ножом на мирно «общающихся» приятелей.

Как передает «Информатор», мужчины распивали спиртные напитки возле заброшенного здания, когда к ним подошел неизвестный и, выхватив нож, нанес одному из друзей два удара.

К счастью, ранения оказались несмертельными. Подоспевшие по вызову медики оказали пострадавшему первую помощь и стали сопровождать в машину «скорой помощи», чтобы увезти в больницу.

Сообщается, что прежде чем сесть в автомобиль, раненый попросил патрульных позвонить мэру Киева Виталию Кличко и рассказать ему, что случилось. Разумеется, на подобную просьбу ему ответили отказом.

В свою очередь, друг пострадавшего рассказал полицейским, что злоумышленник убежал в сторону Дворца спорта.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту хулиганства начато уголовное производство. Личность подозреваемого устанавливается.

Как писала «Фраза», в Киеве «вежливый» мужчина получил за замечание три удара ножом.

Ранее в Киеве около ночного клуба из-за женщины произошла поножовщина.