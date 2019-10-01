Украина таки подписала пресловутую «формулу Штайнмайера»: брифинг Зеленского

Во вторник, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный брифинг, посвященный подписанию в Минске т. н. «формулы Штайнмайера». Как выяснили журналисты «Фразы», прямая трансляция мероприятия доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщило, что свою подпись под документом поставил бывший украинский президент Леонид Кучма.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав Нормандской четверки», ‒ рассказали источники.

Как известно, «формулу Штайнмайера» в рамках Нормандской четверки согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, принятие Верховной Радой закона об амнистии сепаратистов и проведение выборов в ОРДЛО под эгидой ОБСЕ.

Как писала «Фраза», Лукашенко почему-то решил, что минские переговоры — это повод отменить западные санкции против Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Минские переговоры не оправдали ожиданий «ДНР».