В Армении и Украине происходят похожие события, — Василий Пехно

Украинский тележурналист Василий Пехно после визита в Армению в интервью AnalitikaUA поделился впечатлениями, рассказал о схожих процессах в Украине и Армении, и о необходимых шагах для укрепления двусторонних отношений. Как выяснили журналисты «Фразы», по его мнению, молодые люди продемонстрировали желание самим сделать что-то для своей страны, они выступили за изменения, которые позволят молодежи самим принимать активное участие в процессах.

Журналист акцентировал внимание на недостатке информации об Армении в Украине, он уверен, что именно через частые контакты и культурные связи можно придать существенный импульс развитию отношений двух стран.

Пехно особенно подчеркнул институциональную роль армянской церкви, отметив, как армяне берегут свою историю, язык и культуру: «думаю этому нужно поучиться».

Как сообщала «Фраза», в конце 2017 года украинский политолог Олег Саакян заявил о том, что Киеву и Еревану необходима новая повестка двусторонних отношений.

В мае 2018 года известный армянский политолог Рубен Меграбян заявил, что Украина и Армения имеют множество общих интересов.

Напомним, с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития САУ.