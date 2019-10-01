«Слуга народа» из-за прикосновений женщин устроил скандал на митинге предпринимателей

В понедельник, 30 сентября, в центре Киева на митинге предпринимателей народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко устроил скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем Facebook сообщил блогер Евгений Хурсин.

«Сегодня слуге народа, Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа», — написал он, опубликовав соответствующее видео.

Митингующие были возмущены таким поведением. А Тищенко потребовал от правоохранителя назвать свое имя, поскольку остался недоволен его реакцией.

Ранее «Фраза» сообщала, что в кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко нахамил корреспонденту «Радио Свобода».