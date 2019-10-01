Непогода парализовала работу аэропорта в Одессе. Самолеты летят в другие города

Из-за сильного ветра в аэропорту Одессы пассажирские самолеты не могут безопасно приземлиться на аэродром. Как выяснили журналисты «Фразы», все запланированные рейсы перенаправляют в соседние аэропорты.

В частности, большинство самолетов были перенаправлены в Борисполь, а самолет из Стамбула вообще пошел на посадку в Молдову, сообщает ТСН.

«Погодные условия изменились — ветер очень сильный. Он такой, что ограничивает возможность принятия решения командира экипажа и членов экипажа на посадку», — рассказал директор аэропорта Павел Прусак.

Ранее «Фраза» сообщала, что бушевавшая накануне по Украине непогода нанесла немалый урон в пяти областях. Всего, по данным ГСЧС, без электричества в результате сильных порывов ветра остались 102 населенных пункта.