Самой популярной песней в России стала… украинская композиция

Самой популярной песней в России стала композиция украинской группы Kazka «Плакала». Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные опубликовал поисковых портал «Яндекс».

Выяснилось, что россияне чаще всего искали текст именно этой украинской песни, которая очень популярна в стране, из-за чего многие хотели узнать ее смысл и перевести слова.

Оценка запросов проходила с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года, а их популярность оценивалась по шкале в сто баллов. В итоге, «Плакала» набрала максимальный результат.

Что касается клипов, то максимальные сто баллов набрало видео Skibidi группы Little Big.

Отмечается, что исследование проведено к Международному дню музыки, который отмечают 1 октября.

Как писала «Фраза», популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру».