Некогда самый богатый человек Бразилии сел в тюрьму

Некогда самый богатый человек Бразилии 62-летний Эйке Батиста сел в тюрьму. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял федеральный суд Рио-де-Жанейро.

Человек, чье состояние еще несколько лет назад оценивалось в тридцать миллиардов долларов, проведет за решеткой восемь лет и семь месяцев.

В прошлом году после обвинений в коррупции Эйке Батиста получил тридцатилетний срок, но был отправлен под домашний арест. Его признали виновным в том, что он дал взятку экс-губернатору штата с целью получения государственных правительственных контрактов на сумму 16,6 миллионов долларов.

Однако в минувшем августе в деле всплыли новые обстоятельства, и опального миллиардера решили упечь за решетку.

Его признали виновным в «манипулировании рынком и использовании закрытой информации при продаже своих акций в судостроительной компании OSX». Эйке Батиста также должен заплатить штраф в 28,5 миллионов долларов.

Как писала «Фраза», в Бразилии известный бандит попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в собственную дочь.