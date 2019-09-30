В США внезапно прошел… осенний снегопад

Природная аномалия произошла в американском штате Монтана. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в конце сентября прошел настоящий снегопад.

Из-за мощной морозной бури дороги городков штата оказались засыпаны снегом, встал транспорт. Также снег оборвал провода электропередач.

Местные коммунальные службы оказались не готовыми к таким капризам небесной канцелярии.

Синоптики говорят, что сугробы в отдельных районах достигают высоты до одного метра.

Старики же рассказывают, что не помнят подобной погоды в здешних краях с 1950-х, когда осенью тут тоже был снегопад, но не такой сильный.

Многие школы в штате уже закрыты, так как снегопад ожидается и сегодня.

Как писала «Фраза», Австралию завалило снегом. Кенгуру и вомбаты в шоке.