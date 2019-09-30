Саакашвили собрался вернуться в грузинскую политику

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакшавили решил вернуться на историческую родину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили пообщался с журналистами и резко оценил нынешнюю политическую ситуацию в Грузии.

Также экс-президент страны заявил: «Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы».

Политик добавил: «Нет ничего секретного. Правда, что и в Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину, это другое. Вернувшись в Грузию, я хочу восстановить ее государственность».

Как писала «Фраза», Саакашвили сломал руку старушке.