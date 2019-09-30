Конкуренцию Трампу на грядущих выборах может составить… глава компании The Walt Disney

Генеральный директор компании The Walt Disney Роберт Айгер может пойти на выборы президента США 2020 года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила известная американская журналистка Опра Уинфри.

Встречаясь с Робертом Айгером, она сказала: «Очень сильно я бы хотела, чтобы вы сделали это».

Сам глава The Walt Disney на эти слова прямо не ответил, но заявил, что пребывает «в ужасе от состояния современной политики и хотел бы внести свои изменения».

Ранее 68-летний Роберт Айгер заявил, что планирует уйти в отставку в 2021 году, когда истекает его контракт с компанией, которую он возглавляет с 2005 года.

Как писала «Фраза», Walt Disney за астрономические деньги поглотил 21st Century Fox.

Ранее Голливуд решил снять фильм о темнокожей Русалочке.