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Появилось видео страшной аварии под Одессой, где фура протаранила маршрутку с пассажирами

Появилось видео страшной аварии под Одессой, где фура протаранила маршрутку с пассажирами

В Сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло 21 сентября на трассе Одесса ‒ Белгород-Днестровский. Как выяснили журналисты «Фразы», момент столкновения был зафиксирован видеорегистратором, установленным в автомобиле очевидца трагедии.

На кадрах видно, что крайний правый ряд у маршрутки был свободен. Перед фурой, «летевшей» ей навстречу, также не было других автомобилей. Внезапно грузовик резко занесло в сторону маршрутки, при этом он пересек сразу две встречные полосы движения.

Как писала «Фраза», на Одесщине в сокрушительном ДТП погибли сразу девять человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми.

Тэги: ДТП, жертвы, маршрутка, общество, авария, ЧП, фура, регионы, Одесская область, видео, видеорегистратор, новости Украины

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