В Сети появилось видео жестокой уличной драки в Днепре (18+)

В ночь с 28 на 29 сентября на Европейской площади в Днепре произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там под одобрительный гул толпы двое парней сошлись в яростной рукопашной схватке.

Видео происшествия уже появилось в Сети. Как видно на кадрах, за конфликтом наблюдают множество свидетелей, но лишь единицы из них попытались разнять дерущихся.

В результате один из бойцов смог нокаутировать своего соперника, оставив его лежать на земле.

О причинах драки, состоянии пострадавшего и реакции на инцидент представителей органов правопорядка не сообщается.

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