Выступление Греты Тунберг в ООН изобразили в стиле трэш-метал

Резонансное выступление 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг на саммите ОНН сопроводили музыкальной метал-композицией и «характерной» вокальной озвучкой. Как выяснили журналисты «Фразы», автором ролика стал пользователь YouTube John Mollusk.

Как отметил автор в описании к видео, музыку он придумал сам.

Ролик был опубликован на видеохостинге 25 сентября и за короткий срок набрал более 1,6 млн просмотров и почти 30 тыс «лайков».

Как писала «Фраза», шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН.

Ранее также сообщалось, кто такая Грета Тунберг и почему все обсуждают ее речь в ООН.