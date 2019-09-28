Зеленский стал невольным героем дерзкого предвыборного ролика Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Facebook предвыборный ролик, в котором «проехался» по своему потенциальному сопернику-демократу Джо Байдену. Как выяснили журналисты «Фразы», на кадрах «засветился» и украинский лидер Владимир Зеленский.

Как следует из ролика под названием «Я осушу болото!», Трамп «припомнил» конкуренту историю с отстранением Генпрокурора Украины Виктора Шокина, который инициировал расследование «грязных делишек» компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена Роберт Хантер.

Помимо Владимира Зеленского, с украинской стороны в ролике фигурируют также Петр Порошенко и Арсений Яценюк.

«Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы хотят отправить его в отставку при помощи импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят украсть эти выборы. Не позволь им!» ‒ говорит голос за кадром.

Как писала «Фраза», в причастности к скандалу вокруг разговора Зеленского и Трампа заподозрили... Россию.

Ранее адвокат Трампа пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы президента США.

Кроме того, в Конгрессе опубликовали текст донесения, которое легло в основу скандала с Трампом и Зеленским.