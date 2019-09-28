В Киеве юный любитель дрифта прямо на парковке покалечил людей и побил машины

В пятницу вечером, 27 сентября, на парковке возле ТРЦ Lavina в Киеве произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там юный дрифтер решил продемонстрировать свое мастерство рядом с другими автомобилями и пешеходами.

Как передает «Информатор», в результате такого лихачества, водитель Volkswagen сбил двоих пешеходов (мужчину и женщину), а также повредил три легковушки ‒ Toyota, Opel и Fiat.

По словам очевидев, от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели аж на метр вверх. Их с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и горе-дрифтеру ‒ с ним провели «разъяснительную беседу» свидетели инцидента. На вид ему меньше 18 лет и он был сильно пьян.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как писала «Фраза», в Черновцах копы на патрульном авто устроили дрифт прямо на школьной спортивной площадке.

Ранее в Киеве пьяный водитель на «евробляхе» помял на парковке ТРЦ семь машин и уснул в патрульном автомобиле.