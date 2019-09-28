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В причастности к скандалу вокруг разговора Зеленского и Трампа заподозрили… Россию

В причастности к скандалу вокруг разговора Зеленского и Трампа заподозрили… Россию

К скандалу, который разгорелся вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, может быть причастна Россия. Как выяснили журналисты «Фразы», такое заявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пэлоси в эфире телеканала MSNBC.

«Неправильно, когда иностранное правительство вмешивается в наши выборы, а в данном случае президент Соединенных Штатов просил именно об этом», ‒ подчеркнула она, имея в виду факт «давления» Трампа на своего украинского коллегу во время злосчастного телефонного разговора.

«Я, кстати, считаю, что Россия приложила к этому руку», ‒ добавила демократка, не пояснив, правда, что она имеет в виду.

Как писала «Фраза», адвокат Трампа пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы президента США.

Ранее в Конгрессе опубликовали текст донесения, которое легло в основу скандала с Трампом и Зеленским.

Тэги: Россия, скандал, политика, Дональд Трамп, Конгресс США, Владимир Зеленский, новости Украины, телефонный разговор

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