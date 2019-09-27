Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета

Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета

Популярный российский актер театра и кино Максим Аверин «влип» в крайне неприятную историю. Как выяснили журналисты «Фразы», исполнитель главной роли в сериале «Глухарь» оскандалился на всю страну во время перелета из Барнаула в Москву.

Как передает «РЕН-ТВ», сразу после посадки в московском аэропорту «Шереметьево» нетрезвых актера и его директора Николая Коренева задержали и оштрафовали за мелкое хулиганство.

По предварительным данным, зачинщиком конфликта на борту самолета был именно Коренев.

Позднее Аверин прокомментировал информацию о своем задержании в соцсети.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!» ‒ написал он.

Как писала «Фраза», скандальный российский актер Алексей Панин учинил очередной пьяный дебош.

Ранее в сети оявилось видео, как трое разъяренных россиян устроили драку на борту самолета Turkish Airlines.

Тэги: общество, самолет, Москва, Россия, мир, актер, кино, дебош, культура, хулиганство, пьянство, Шереметьево

Комментарии

Статьи

27.09.19 12:29

Почему Зеленский говорит как женщина

Автор: Валентин Бушанский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
25.09.19 20:42

«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Углеводородные судьбы
27.09.19 11:04

Углеводородные судьбы

Автор: «Версии»

Выбор редакции
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 27 сентября 2019 года

Главные новости за 27 сентября 2019 года
27.09.19 18:59
376
Последние новости
27.09.19 20:04

Появилось видео, как в Киеве фура прямо на пешеходном переходе раздавила женщину
27.09.19 19:33

Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета
27.09.19 18:59

Главные новости за 27 сентября 2019 года
27.09.19 16:58

Синоптики рассказали о погоде в Украине в первый день октября
27.09.19 16:36

«Не как в США»: Пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста, который пытался задать вопрос
27.09.19 15:41

Ученые бьют тревогу: нашу Солнечную систему может поглотить черная дыра
27.09.19 15:29

Адвокат Трампа пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы президента США
Фото и Видео
Появилось видео, как в Киеве фура прямо на пешеходном переходе раздавила женщину
Появилось видео, как в Киеве фура прямо на пешеходном переходе раздавила женщину
Появилось видео, как в Киеве фура прямо на пешеходном переходе раздавила женщину
Появилось видео, как в Киеве фура прямо на пешеходном переходе раздавила женщину
Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета
Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета
Обвиненная в магазинной краже мексиканка… устроила стриптиз перед охранниками (18+)
Обвиненная в магазинной краже мексиканка… устроила стриптиз перед охранниками (18+)
На Запорожье нашли чудом сохранившееся захоронение скифского телохранителя
На Запорожье нашли чудом сохранившееся захоронение скифского телохранителя
Кровавое ДТП в Киеве: автомобиль врезался в фуру
Кровавое ДТП в Киеве: автомобиль врезался в фуру
Суровый черновицкий водитель решил попить пива… при полицейских
Суровый черновицкий водитель решил попить пива… при полицейских
Под Киевом пьяный полицейский протаранил остановку с людьми (18+)
Под Киевом пьяный полицейский протаранил остановку с людьми (18+)
Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
У бывшего секретаря Коммунистической партии нашли тонны золота и сотни миллиардов наличкой
У бывшего секретаря Коммунистической партии нашли тонны золота и сотни миллиардов наличкой
Под Киевом микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть жертвы
Под Киевом микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть жертвы
fraza.ua
Новости блогосферы
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.