Звезда сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош на борту самолета

Популярный российский актер театра и кино Максим Аверин «влип» в крайне неприятную историю. Как выяснили журналисты «Фразы», исполнитель главной роли в сериале «Глухарь» оскандалился на всю страну во время перелета из Барнаула в Москву.

Как передает «РЕН-ТВ», сразу после посадки в московском аэропорту «Шереметьево» нетрезвых актера и его директора Николая Коренева задержали и оштрафовали за мелкое хулиганство.

По предварительным данным, зачинщиком конфликта на борту самолета был именно Коренев.

Позднее Аверин прокомментировал информацию о своем задержании в соцсети.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь!» ‒ написал он.

Как писала «Фраза», скандальный российский актер Алексей Панин учинил очередной пьяный дебош.

Ранее в сети оявилось видео, как трое разъяренных россиян устроили драку на борту самолета Turkish Airlines.