Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»

Популярный украинский исполнитель Олег Винник снялся в неоднозначном клипе вместе с представителями российского шоу-бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», музыканты и артисты пожелали «всем мира», несмотря на непрекрашающуюся агрессию РФ против Украины.

Сам видеоклип был размещен на Youtube-канале «МИР 519». Винник, одетый как и остальные в белую футболку с надписью #всеммир, появляется в конце видео и тоже желает «всем мира».

В свою очередь, в описании под видео говорится, что участники проекта сделали «шаг к миру без войн и насилия», а также что «мир у всех один» и что «человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего...»

Как это «коррелирует» с аннексией Россией Крыма и с развязыванием войны на Донбассе ‒ непонятно. На что и обратили внимание украинские пользователи сети, не постеснявшись произнести резкие выражений в адрес Винника и других участников проекта.

Как писала «Фраза», из-за Украины в легендарной «Машине времени» произошел раскол.

Ранее в зоне АТО погиб украинский певец.