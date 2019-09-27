Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»

Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»

Популярный украинский исполнитель Олег Винник снялся в неоднозначном клипе вместе с представителями российского шоу-бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», музыканты и артисты пожелали «всем мира», несмотря на непрекрашающуюся агрессию РФ против Украины.

Сам видеоклип был размещен на Youtube-канале «МИР 519». Винник, одетый как и остальные в белую футболку с надписью #всеммир, появляется в конце видео и тоже желает «всем мира».

В свою очередь, в описании под видео говорится, что участники проекта сделали «шаг к миру без войн и насилия», а также что «мир у всех один» и что «человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего...»

Как это «коррелирует» с аннексией Россией Крыма и с развязыванием войны на Донбассе ‒ непонятно. На что и обратили внимание украинские пользователи сети, не постеснявшись произнести резкие выражений в адрес Винника и других участников проекта.

Как писала «Фраза», из-за Украины в легендарной «Машине времени» произошел раскол.

Ранее в зоне АТО погиб украинский певец.

Тэги: Украина, Крым, общество, Россия, мир, музыка, культура, певец, клип, аннексия, война на Донбассе, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.09.19 09:32

В советских вузах таким гадостям не учили

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
25.09.19 20:42

«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО
26.09.19 13:24

Курченко возвращается в Украину в партнерстве с Коломойским. Часть 2. Первая поставка угля из ОРДЛО

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
«Мариуполь» – «Динамо»: когда нагрузки в жилу
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 сентября 2019 года

Главные новости за 26 сентября 2019 года
26.09.19 19:00
815
Последние новости
26.09.19 21:42

Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
26.09.19 20:36

У бывшего секретаря Коммунистической партии нашли тонны золота и сотни миллиардов наличкой
26.09.19 19:51

Под Киевом микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть жертвы
26.09.19 19:30

Мэр Днепра Филатов грязно выругался прямо на сессии горсовета
26.09.19 19:00

Главные новости за 26 сентября 2019 года
26.09.19 18:22

Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО, - СМИ
26.09.19 16:47

В Киеве после реставрации откроют церковь Спаса на Берестове
Фото и Видео
Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
Популярный украинский певец вместе с россиянами сделал «шаг к миру»
У бывшего секретаря Коммунистической партии нашли тонны золота и сотни миллиардов наличкой
У бывшего секретаря Коммунистической партии нашли тонны золота и сотни миллиардов наличкой
Под Киевом микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть жертвы
Под Киевом микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть жертвы
Мэр Днепра Филатов грязно выругался прямо на сессии горсовета
Мэр Днепра Филатов грязно выругался прямо на сессии горсовета
В Китае пассажирка… решила «проветрить» самолет
В Китае пассажирка… решила «проветрить» самолет
В жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка
В жутком ДТП под Славянском погибли три человека, в том числе 6-летняя девочка
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев
Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал
Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог
Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог
Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет
fraza.ua
Новости блогосферы
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.