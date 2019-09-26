Мэр Днепра Филатов грязно выругался прямо на сессии горсовета

Мэр Днепра Борис Филатов оскандалился во время сессии городского совета. Как выяснили журналисты «Фразы», градоначальник выругался матом, не желая отвечать на «неудобный» вопрос.

В частности, депутат от «Самопомощи» Александр Куприенко попытался узнать у мэра, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуется на сайте горсовета.

Этот вопрос привел Филатова в ярость и заставил его употребить нецензурное выражение.

«Насколько я знаю, мы все это выставляем на Prozorro. Вы знаете о системе Prozorro, которая по своим данным нашу территориальную громаду ставит на четвертое место по прозрачности в стране? Знаете? Да? Тогда на...уя вы такие вопросы задаете тупые?» ‒ возмутился Борис Филатов.

Видео инцидента появилось на просторах Youtube.

Как писала «Фраза», мэр Днепра пообещал 200 тыс. грн тем, кто сломает руку вандалам, рекламирующим наркотики. А лучше две.

Ранее мэр Днепра пригрозил владыке ПЦУ судом за «поцелуй Иуды».