Не смог собрать зал: Зеленского в ООН практически никто не слушал

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке практически никто не слушал. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий вывод можно сделать, просмотрев кадры общего плана из помещения, попавшие в трансляцию.

Как сообщает «Главред», занятым оказалось примерно лишь каждое восьмое-десятое место. В подтверждение издание опубликовало соответствующие скриншоты. На них также можно видеть, как на переднем плане представитель какой-то национальной делегации с довольным видом фотографирует Зеленского на смартфон.

Видео выступления Зеленского публикует «Украинская правда» на своем канале в YouTube.

Как сообщали СМИ, 25 сентября 2019 года президент Украины произнес речь на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В зале в момент выступления присутствовали супруга президента, глава Офиса президента Андрей Богдан, помощник президента Сергей Шефир, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Выступление длилось около 15 минут. Зеленский произносил речь на украинском языке.