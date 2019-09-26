Лукашенко готов восстанавливать Донбасс и ввести туда миротворцев

В четверг, 26 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с украинскими СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», на ней он сделал ряд громких заявлений по Донбассу.

Так, белорусский лидер сказал, что его страна «готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса».

Он заявил: «Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины это боль в сердцах и белорусов, наша боль».

Высказался он и по вопросу миротворцев: «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу четыреста километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу».

Александр Лукашенко признался: «Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон».

Он добавил: «Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой».

Как писала «Фраза», Лукашенко рассказал, чем ему «насолил» Зеленский.