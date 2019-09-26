Во Львове строительный кран рухнул на супермаркет

Утром четверга, 26 сентября, во Львове произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на крышу супермаркета «Арсен» рухнул строительный кран.

Известно, что пострадала 45-летняя женщина, которая им управляла.

В социальных сетях пишут, что кран упал «с территории соседнего строительства компания «Авалон» на тыльную стороны супермаркета, где находится рампа для отгрузки грузов».

Появилось видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов.