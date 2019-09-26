Ночью в Киеве полыхал гаражный кооператив, причиной ЧП называют поджог

В ночь на четверг, 26 сентября, в Киеве недалеко от станции метро «Выдубичи» произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горел гаражный кооператив.

Как передает «Информатор», пламя охватило одноэтажное сооружение и грузовик.

К счастью, никто не пострадал.

Спасателям удалось оперативно потушить пламя.

Отмечается, что, по словам членов данного кооператива, «причиной пожара был поджог, мотивом которого стали длительные разбирательства относительно владения территорией».

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Как писала «Фраза», в Киеве эпично горел речной вокзал.