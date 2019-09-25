На Виннитчине хитрый парень женился на собственной бабушке

В селе Байковка Калиновского района Винницкой области 24-летний парень Александр Кондратюк женился на своей 81-летней двоюродной бабушке. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом молодой жених смог успешно «откосить» от армии.

Как передает ТСН, «молодые» расписались в районном ЗАГСе еще 2 года назад. Тогда все односельчане посчитали, что этот брак заключен «по расчету», чтобы молодому жениху не пришлось идти в армию.

По словам соседей, за два года муж посетил свою жену всего пару раз.

Тем не менее, заветный штамп в паспорте автоматически сделал Кондратюка опекуном своей немолодой жены, так как у нее инвалидность первой группы.

Сама же старушка уверяет всех, что ее муж приезжает к ней чуть ли не ежедневно.

Ничего против такого хитрого «откоса» не имеют и в военкомате.

«Есть законы в нашем государстве... Человек, который требует опекунства, а он является мужем этой женщины. Соответственно оказывает физическую и материальную помощь», ‒ рассказал военный комиссар Винницкого комиссариата Александр Данилюк.

Как писала «Фраза», на Тайване мужчина женился на своей невесте... после того как у нее умер мозг.

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