Умер автор песен легендарной рок-группы Grateful Dead

В США в возрасте 78 лет умер знаменитый музыкант и поэт Роберт Хантер. Как выяснили журналисты «Фразы», всему миру он известен как автор песен рок-группы Grateful Dead.

Американские СМИ пишут, что Роберт Хантер умер у себя дома в кругу семьи. Отмечается, что он «ушел тихо».

Справка :

Группа Grateful Dead была основана в 1965 году, а Роберт Хантер пришел в нее в 1969 году и работал с коллективом до 1995 года, когда тот распался после смерти певца Джерри Гарсии.

Как писала «Фраза», скончался музыкант, которого считал своим кумиром Курт Кобейн.

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