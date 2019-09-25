В Донецке с самого утра гремят взрывы

В Куйбышевском районе Донецка взрываются склады боеприпасов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

«В Донецке взрываются склады боеприпасов боевиков «ДНР», — написал он, приложив в качестве доказательства соответствующее видео, на котором можно видеть из окна местного жителя как в отдалении что-то горит и взрывается.

По данным канала hochu_domoy в Twitter, взрывы начались в 7 часов утра.

Где именно расположен горящий арсенал оккупантов, пока достоверно не известно. Канал Gekhod Tsering в YouTube публикует кадры с места происшествия, указывая, что взрывы происходят в районе Западного промышленного узла.

На странице Necro Mancer в Twitter утверждается, что пожар происходит на складе боеприпасов в Куйбышевском районе.

Видео с комментариями местных жителей публикует канал J Day в YouTube (внимание, присутствует ненормативная лексика):

Как сообщала «Фраза», 21 сентября 2018 года в оккупированном Донецке раздался взрыв в микрорайоне Текстильщик, у входа в продуктовый магазин на остановке «Шахта № 19».

18 февраля 2019 года в центре Донецка произошло несколько взрывов.