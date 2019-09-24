В Днепре ребенок упал в шахту «взбесившегося» лифта

Во вторник, 24 сентября, в многоэтажке на улице Дементьева в Днепре произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в шахту лифта упала 15-летняя девочка.

Как передает «Информатор», когда три школьницы заходили в лифт на первом этаже, дверь неожиданно стала закрываться, в результате в лифт попали только две девочки.

Они стали придерживать двери, чтобы их подруга тоже смогла зайти в кабину, однако неожиданно лифт поехал вверх и девочка, «шагнув в пустоту», упала вниз.

Сообщается, что на крик детей сразу же сбежались жильцы дома, а вскоре подъехали медики, полиция и спасатели.

К счастью, девочка осталась жива. Когда ее подняли из шахты, выяснилось, что у нее перелом ноги, ушибы и порезы на лице. Пострадавшей оказали первую помощь и увезли в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. На место ЧП вызвали и коммунальщиков, которые занимаются обслуживанием лифта.

Как писала «Фраза», в киевской многоэтажке оборвался лифт с пассажирами.

Ранее в Днепре маленькие девочки едва не стали жертвами сломавшегося лифта.