Самую любимую гитару легендарного Би Би Кинга продали за фантастические деньги

В США во время аукциона Julien's пустили с молотка любимую гитару легендарного музыканта и исполнителя Би Би Кинга. Как выяснили журналисты «Фразы», во время торгов победил неизвестный покупатель, который не пожалел за раритет 280 тысяч долларов.

Как пишут СМИ, музыканту (1925-2015) подарили инструмент в 2005 году на его юбилей.

Он называл его любимой гитарой и даже дал ей имя Люсиль.

В 2009 году инструмент похитили, после чего нашла в ломбарде Лас-Вегаса. Ростовщик, узнав, чей он, тут же вернул его музыканту.

Всего на торгах, которые прошли в доме Би Би Кинга, продали более полутысячи предметов музыканта.

Как писала «Фраза», скончался музыкант, которого считал своим кумиром Курт Кобейн.