Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН

Шестнадцатилетняя шведская школьница Грета Тунберг продолжает разрывать интернет и СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», юная эко-активист выступила с яростной речью на первом саммите ООН по изменению климата в Нью-Йорке.

Девочка обратилась к собравшимся политикам и чиновникам с обвинениями: «Это все неправильно, я не должна стоять здесь, я должна была бы вернуться в школу с другой стороны океана! Вы все же приходите к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами!».

Во время речи на глазах школьницы даже появились слезы.

Она добавила: «Люди умирают! Целые экосистемы разрушаются! Молодежь начинает понимать вашу измену. Все будущие поколения наблюдают за вами. И если вы решите нас подвести, я говорю, что мы вам никогда этого не простим!».

Выступление Греты Тунберг было коротким – всего четыре минуты, но успело взорвать интернет и социальные сети.

Девочка ворвалась в мир эко-активизма в прошлом году со своим движением «Пятницы для будущего» («Школьная забастовка за климат»). Она призывала школьников пропускать школу по пятницам, чтобы требовать от политиков и чиновников реальных действий по изменению климата.

Как писала «Фраза», ученые назвали две страны, в которых совершенно невозможно дышать.