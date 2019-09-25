Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН

Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН

Шестнадцатилетняя шведская школьница Грета Тунберг продолжает разрывать интернет и СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», юная эко-активист выступила с яростной речью на первом саммите ООН по изменению климата в Нью-Йорке.

Девочка обратилась к собравшимся политикам и чиновникам с обвинениями: «Это все неправильно, я не должна стоять здесь, я должна была бы вернуться в школу с другой стороны океана! Вы все же приходите к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами!».

Во время речи на глазах школьницы даже появились слезы.

Она добавила: «Люди умирают! Целые экосистемы разрушаются! Молодежь начинает понимать вашу измену. Все будущие поколения наблюдают за вами. И если вы решите нас подвести, я говорю, что мы вам никогда этого не простим!».

Выступление Греты Тунберг было коротким – всего четыре минуты, но успело взорвать интернет и социальные сети.

Девочка ворвалась в мир эко-активизма в прошлом году со своим движением «Пятницы для будущего» («Школьная забастовка за климат»). Она призывала школьников пропускать школу по пятницам, чтобы требовать от политиков и чиновников реальных действий по изменению климата.

Как писала «Фраза», ученые назвали две страны, в которых совершенно невозможно дышать.

Тэги: ООН, мир, экология, школьница, курьезы

Комментарии

Статьи

24.09.19 09:27

Заметки Крымонавта, или Почему я позавидовал крымчанам. Часть 4

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
23.09.19 08:41

«Динамо» прорвало!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Мир нашел своего героя». Кто такая Грета Тунберг и почему все обсуждают ее речь в ООН
25.09.19 00:25

«Мир нашел своего героя». Кто такая Грета Тунберг и почему все обсуждают ее речь в ООН

Автор: НВ

Выбор редакции
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Трам заблокировал денежную помощь Украине. Ждет от Зеленского компромата на Байдена?

Трам заблокировал денежную помощь Украине. Ждет от Зеленского компромата на Байдена?
24.09.19 19:48
740
Последние новости
25.09.19 00:01

Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
24.09.19 20:58

В польской прокуратуре объяснили, за что задержали бывшую жену Князева
24.09.19 20:21

В Киеве семеро детей попали в больницу, попробовав на вкус ядовитое вещество
24.09.19 19:48

Трам заблокировал денежную помощь Украине. Ждет от Зеленского компромата на Байдена?
24.09.19 19:22

В Днепре ребенок упал в шахту «взбесившегося» лифта
24.09.19 19:00

Главные новости за 24 сентября 2019 года
24.09.19 17:04

После странного скандала с бывшей женой Князев таки подал в отставку
Фото и Видео
Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
Шведская школьница взорвала интернет своим яростным обращением к бонзам ООН
В Днепре ребенок упал в шахту «взбесившегося» лифта
В Днепре ребенок упал в шахту «взбесившегося» лифта
Российский хирург вызвался вылечить необычную «девочку-Бэтмена» из США
Российский хирург вызвался вылечить необычную «девочку-Бэтмена» из США
Трагедия в Алжире: восемь малышей погибли во время пожара в роддоме (18+)
Трагедия в Алжире: восемь малышей погибли во время пожара в роддоме (18+)
Кровавое ДТП в Днепре: грузовик рванул на красный свет и протаранил маршрутку
Кровавое ДТП в Днепре: грузовик рванул на красный свет и протаранил маршрутку
В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора
В Днепре автомобиль на гигантской скорости влетел в столб: появилось видео момента аварии (18+)
В Днепре автомобиль на гигантской скорости влетел в столб: появилось видео момента аварии (18+)
Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского
Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского
Кличко рассказал, за какую сумму готов выйти на бой против незнакомца
Кличко рассказал, за какую сумму готов выйти на бой против незнакомца
В России «похоронили» Путина и Медведева
В России «похоронили» Путина и Медведева
fraza.ua
Новости блогосферы
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму
22.09.19 19:04

По закону о рынке земли есть серьезные проблемы

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.