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Российский хирург вызвался вылечить необычную «девочку-Бэтмена» из США

Российский хирург вызвался вылечить необычную «девочку-Бэтмена» из США

Российский врач вызвался излечить девочку с родинкой на лице, делающей ее похожей на Бэтмена. Как выяснили журналисты «Фразы», ребенок с врожденным меланоцитарным невусом родился во Флориде в марте этого года.

Как сообщает Daily Mail, ее мать, 35-летняя Кэрол Феннер создала страницу в Instagram, где начала рассказывать об уникальности своей дочери Луны. Однако со временем некоторые пользователи стали в комментариях называть ее «монстром», которого «следует убить» и она задумалась о том, как непросто девочке с таким недугом будет жить в будущем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontem completei 4 meses ???????????? e o melhor presente foi saber que duas pessoas que eu amo muito aceitaram meu pedido para serem meus padrinhos e me batizarem antes das minhas cirurgias ♥️ Obrigada titia Paty e titio Maick e à todos os titios e amiguinhos que vieram me dar um beijo e passar o dia comigo ???????????? Obrigada titia @kely_personalization_ pelo presente-decoração da Minha festinha ♥️ #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #somostodosluna #lovetheskinyourein

Публикация от ???? Luna Tavares Fenner ???? (@luna.love.hope)

Кроме того, родители узнали, что подобное состояние повышает риск развития меланомы, после чего начали искать врача. «Хирург в Бостоне сказал мне, что Луне нужно пройти более 100 сеансов лазерного лечения», — рассказывает мать девочки. В то же время хирурги из Нью-Йорка, Чикаго и Флориды, по ее словам, категорически выступали против лазерной терапии. «У всех были разные мнения о том, что делать и когда», — жалуется женщина.

Когда она со своим мужем Тьяго Таваресом уже утратили надежду на излечение, с ними связался российский хирург Павел Попов из Краснодара, узнавший о Луне из местной газеты. Он предложил провести новаторский курс лечения, которое пока недоступно в США и позволит избавиться от родинки максимум за 8 операций. При этом каждая из них обойдется родителям примерно в $25000.

В процессе лечения, как утверждается, врачи вводят пациенту неназванный препарат, который накапливается в родимом пятне и приводит к отмиранию ткани с последующим образованием корки. Под этой коркой якобы формируется новая, здоровая кожа. Параллельно с этим проводится лазерная терапия, которая помогает «очистить» края и уменьшить пигментацию родинки.

По словам Кэрол Феннер, «в США на лечение Луны потребуется четыре года, но в России, как мне сказали, это займет 18 месяцев». «Врачи в США давали мне разные советы, я чувствовала себя такой растерянной и не знала, что делать», — продолжила мать, признавшись, что родные и близкие считают ее сумасшедшей после принятия решения о поездке в Россию.

«Однако я серьезно изучила эту тему, получила советы от нескольких врачей и действительно считаю, что сейчас это лучший вариант для Луны», — заключила Кэрол, подчеркнув, что если не считать необычного пятна, в остальном ее дочь является обычным ребенком.

Отметим, что меланоцитарный невус встречается приблизительно у 1% новорожденных. При этом лишь у 1 из 500000 он имеет гигантские проявления. Термин «невус» исторически родственен термину «гамартома», или «аномалия развития». Несмотря на в целом доброкачественный характер, они способны симулировать и маркировать меланому, а также предшествовать ей. Поэтому крайне важно внимательно изучать каждый отдельный случай, чтобы не пропустить трансформацию в злокачественную форму.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2007 года в китайской провинции Цзянси крестьянка Ли Хуэйи родила не совсем обычного мальчика, у которого жабьи глаза, а на голове большие вздутия. Говорят, что когда этот ребёнок только родился, у него уже были два верхних зуба и четыре нижних, а сзади был маленький хвост. Местные крестьяне его назвали инопланетянином. При этом физиологически ребенок оказался полностью здоровым.

Тэги: США, медицина, Россия, здоровье, лечение, аномалия

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