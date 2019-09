В Украине сняли первый в мире ролик с главным героем из... мусора

Украинская компания сняла первый в мире ролик с супергероем из мусора в главной роли. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло по случаю Всемирного дня чистоты.

Как сообщает БЖ, видео под названием The revenge of the junk («Месть мусора») опубликовано на канале CleanMyMac в YouTube в рамках программы #CleanMyCity challenge. В его основе оказался Junkman — первый супергерой, сделанный полностью из мусора. Каждый раз, когда люди выбрасывают мусор в неположенном месте, он начинает их преследовать.

Как утверждается, для создания костюма украинская компания MacPaw использовала 69 пластиковых пакетов, 144 обертки от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и 3 килограмма бумаги.