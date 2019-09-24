Трагедия в Алжире: восемь малышей погибли во время пожара в роддоме (18+)

В алжирской провинции Эль-Уэд произошла страшная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в местном роддоме произошел пожар.

По данным властей, жертвами огня стали восемь новорожденных.

Во время ЧП прошла эвакуация людей: удалось спасти 37 рожениц и 28 работников больницы, а также одиннадцать малышей.

Причиной пожара называют короткое замыкание в устаревшей проводке.

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Как писала «Фраза», на концерте известного алжирского рэпера произошла смертельная давка, но тот продолжил петь и плясать.