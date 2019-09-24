Кошевой сделал неожиданное признание по поводу Зеленского

Участник студии «Квартал 95» Евгений Кошевой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устал. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он поведал для одной из передач телеканала «1+1».

Актер признался: «Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но сложно».

Также он добавил: «Но я думаю, что он знал, куда он шел».

Как писала «Фраза», «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Стало известно, кто сыграл президента.

Как оказалось, Зеленский продолжает влиять на студию «Квартал 95».