Рванул на «красный». Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД

В понедельник, 23 сентября, бывший президент Украины Петр Порошенко «попался» на грубом нарушении Правил дорожного движения. Как выяснили журналисты «Фразы», экс-Гарант Конституции зачем-то «рванул» на запрещающий сигнал светофора возле Верховной Рады.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале «ЗупиниЛося».

На кадрах видно, как выйдя из автомобиля, Порошенко с невозмутимым видом направился к зданию, хотя в этот момент пешеходам пересекать проезжую часть было запрещено. Вслед за ним на «красный» также поспешил и охранник.

Кроме того, автомобиль Порошенко остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Стоит отметить, что действия Порошенко, его водителя и охранника можно расценивать как грубое нарушение ПДД, поскольку они могли создать аварийную ситуацию на оживленной дороге и даже стать виновниками ДТП.

Как писала «Фраза», кортеж советника Порошенко ежедневно срезает путь через «Феофанию», угрожая жизням отдыхающих.

Ранее сообщалось, что автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.