В Британии, «кинув» шестьсот тысяч людей, обанкротилась старейшая турфирма мира

В Великобритании обанкротилась старейшая турфирма мира Thomas Cook. Как выяснили журналисты «Фразы», она была основана Томасом Куком в 1841 году в Лестершире.

Как передает ВВС, при этом после банкротства по всему миру «зависли» шестьсот тысяч ее клиентов. Четверть из них – британцы. Сейчас их «спасением» занято Управление гражданской авиации страны. Людей обещают вернуть домой до 6 октября.

Сообщается, что турфирма длительное время «испытывала финансовые трудности и в последнее время вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером китайской Fosun Tourism Group и кредиторами».

Однако договориться не удалось, и Thomas Cook объявила о своем банкротстве.

В свое время турфирма обслуживала более двадцати миллионов туристов в год. Ей принадлежали две сотни отелей и более сотни самолетов.

Теперь без работы остались двадцать тысяч человек в шестнадцати странах мира. Половина из них живут в Великобритании.

Как писала «Фразa», названы курорты, где чаще всего травятся туристы.