Один из бандитов подробно описал убийство шансонье Михаила Круга

Один из бандитов, участвовавших в убийстве шансонье Михаила Круга, член банды «Тверские волки» Александр Агеев подробно рассказал о преступлении. Как выяснили журналисты «Фразы», российскими правоохранителями был проведен следственный эксперимент в доме артиста, который находится в поселке Мамулино в Твери.

Сейчас следствие настаивает на такой версии событий 30 июня 2002 года: Александр Агеев и Дмитрий Веселов ворвались в дом Михаила Круга с целью ограбления и случайно убили его.

Александр Агеев рассказал, что они с сообщником перелезли через забор и поднялись на третий этаж дома.

Он поведал: «Мы услышали, что кто-то вошел в дом, и спрятались в нише с левой стороны. Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван у него или ножка была сломана, или чего, и завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз. После этого открылась дверь и на третий этаж зашла жена Михаила Круга».

Бандит заявил: «Они увидела, что я в маске, с пистолетом, закричала и побежала вниз по лесенке. Когда сбегали с лесенки, Веселов бежал первым, я за ним следом. В районе этой площадки из какой-то двери, я не видел из какой, вышел Михаил Круг. Дмитрий Веселов выстрелил, и все, убежали мы».

Организаторы преступления до сих пор не установлены.

Как писала «Фраза», в России нашли убийцу певца Михаила Круга.