Писатель, придумавший Рэмбо, жестко раскритиковал последний фильм франшизы

Известный канадско-американский писатель Дэвид Моррелл, придумавший героя Джона Рэмбо в своем романе «Первая кровь» (1972), жестко раскритиковал новый фильм франшизы. Как выяснили журналисты «Фразы», пятая картина «Рэмбо: Последняя кровь» с участием Сильвестра Сталлоне уже вышла в прокат.

Как пишут американские СМИ, 76-летний писатель заявил: «Я смущен, что мое имя ассоциируют с этим фильмом». Он сказал, что «почувствовал себя деградировавшим после просмотра столь бездушного кино».

По его словам, «режиссура фильма – нелепая, а декорации – дешевые».

У себя в «Твиттере» он также назвал картину «бестолковой».

Сам писатель отказался от работы с создателями кино.

Как писала «Фраза», Сталлоне признался в «бешеной ненависти» к Шварценеггеру.