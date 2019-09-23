В Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины

Поздно вечером воскресенья, 22 сентября, в Киеве горели склады матрасов. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло на улице Деревообрабатывающая, 5.

Как передает «Информатор», площадь пламени составила восемьсот квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Огонь тушили шестьдесят спасателей и четырнадцать единиц техники.

В результате ЧП здание складов частично обрушилось. Также сгорели два авто, которые были припаркованы неподалеку.

К счастью, никто не пострадал.

Видео:

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