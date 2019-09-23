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Тысячи швейцарцев вышли на простест против «принудительного облучения»

Тысячи швейцарцев вышли на простест против «принудительного облучения»

В Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G). Как выяснили журналисты «Фразы», люди всерьез опасаются, что новые технологии негативным образом повлияют на их здоровье.

Как передает DW, в мероприятии под лозунгом «Стоп 5G» приняли участие несколько тысяч человек. Некоторые из них даже называли внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии «преступлением против прав человека».

«Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей ‒ это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G», ‒ заявила организатор акции Тамлин Шибер Ульман.

По словам протестующих, эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, и пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии до их выяснения.

Кроме того, активисты требуют от властей ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.

 

Как писала «Фраза», в Швейцарии прошел референдум о пользе спиливания рогов у коров.

Ранее в Швейцарии решили официально «уравнять» обезьяну и человека.

Напомним, ранее стало известно, когда украинцам стоит ждать 5G.

Тэги: общество, Европа, здоровье, мир, Швейцария, протесты, мобильная связь, акция протеста, 5G

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