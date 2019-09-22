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В Киеве BMW влетел в маршрутку с пассажирами

В Киеве BMW влетел в маршрутку с пассажирами

В воскресенье утром, 22 сентября, на Окружной адводороге в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь автомобиль BMW 525 на большой скорости врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

Как передает «Информатор», авария случилась приблизительно в 9-00.

По словам водителя маршрутки, он ехал в сторону жилмассива Теремки, как внезапно в заднюю левою часть его автомобиля врезался BMW.

Сообщается, что удар был такой силы, что Mercedes отпросило на несколько метров вперед, а легковушку раскрутило на проезжей части и выбросило на обочину.

По словам одного из пассажиров, в салоне маршрутки находилось 6-8 человек, из них никто не пострадал, но одной девушке, у которой болела голова, все же вызывали «скорую».

В свою очередь, водитель BMW получил травмы различной степени тяжести. Его увещли в больницу.

Отмечается, что из-за столкновения обе машины были серьезно повреждены. Особенно BMW, у которого смяло весь правый бок.

Как писала «Фраза», в Киеве неуправляемый грузовик влетел в троллейбус с пассажирами.

Ранее сообщалось, что в центре Киева внедорожник Range Rover выбросило с дороги прямо в толпу прохожих.

Тэги: Киев, ДТП, маршрутка, Mercedes, общество, авария, BMW, микроавтобус, столица, ПДД, Теремки, пострадавшие, пассажиры, новости Украины

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