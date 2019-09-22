«Не ссы!» Известная журналистка в дерзкой форме обратилась к самому Зеленскому

Известная журналистка Янина Соколова в весьма дерзкой манере пригласила на интервью главу государства Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook бывший президент Петр Порошенко.

Как следует из ролика, во время программы «Рандеву», участником которой стал Петр Порошенко, Соколова отметила, что у нее есть «маленький месседж» для Зеленского, которого она уже давно ждет на «некомплементарное» интервью.

Свое приглашение она подкрепила кадрами из Львова, где толпа под ее команду «три-четыре!» проскандировала «Зеленский, не ссы!»

Львовский эпизод начинается с 13-й минуты:

Как писала «Фраза», Зеленский решил избавиться от всех, кто утвердил его победу на выборах.

Ранее стало известно, зачем Коломойский приходил к Зеленскому на Банковую.