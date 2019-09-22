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В Киеве бабушка нашла зверски убитой свою 16-летнюю внучку

В Киеве бабушка нашла зверски убитой свою 16-летнюю внучку

В субботу, 21 сентября, на Приорке в Киеве произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на улице Попова, 6 мужчина зачем-то лишил жизни собственную дочь.

Как передает «Информатор», погибшую обнаружила бабушка, которая пришла навестить свою внучку. Зайдя в квартиру, она обнаружила 16-летнюю девушку в кровати, связанную колготками. На теле были видны побои, а не шее ‒ следы от рук.

К сожалению, подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

В свою очередь, бабушка рассказала полицейским, что девушку регулрно избивал ее отец. Его задержали этажом выше.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. На месте преступления работали сразу две следтвенно-оперативные группы ‒ Оболонского РУ и столичного Главка.

Как писала «Фраза», на Виннитчине мужчина изнасиловал родную дочь.

Ранее на Хмельнитчине юную девушку связали и облили кислотой.

Тэги: Киев, убийство, общество, дочь, столица, отец, криминал, бабушка, внучка, многоэтажка, новости Украины

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