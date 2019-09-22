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На Львовщине разогнали участников «угольной блокады», среди задержанных ‒ экс-депутат Верховной Рады

На Львовщине разогнали участников «угольной блокады», среди задержанных ‒ экс-депутат Верховной Рады

В субботу, 21 сентября, в районе городка Сосновка Львовской области произошли массовые беспорядки. Как выяснили журналисты «Фразы», там силовикам пришлось применить силу, чтобы разблокировать железнодорожные пути.

Как передает «Штаб блокады торговли с оккупантами», полиция перешла к решительным действиям приблизительно в 12-00. Оттеснив активистов с железнодорожный путей и разблокировав состав РЖД с углем, силовики начали «паковать» участников блокады.

По данным сообщества, всего было задержано не менее 20 активистов, среди попавших в «обезьянник» ‒ экс-нардеп и комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

Об инциденте упомянул и бывший нардеп Егор Соболев, который ранее был соратником Семенченко по «Самопомощи».

«Друзья-адвокаты, нужна неотложная помощь во Львовской области. Там полиция задержала людей, которые блокировали вагоны с российским углем. Сейчас их содержат в Червонограде. Может предоставить юридическую помощь ‒ дайте знать в личку», ‒ написал он в своем Facebook.

Как писала «Фраза», Семенченко придумал себе новое занятие ‒ отжимать предприятия у Ахметова.

Ранее комвзвода Нацгвардии заявил, что для Семенченко блокада ‒ это статья доходов и пиар.

Тэги: полиция, общество, политика, регионы, Львовская область, уголь, массовые беспорядки, криминал, задержанный, депутат, разгон, блокада, Семен Семенченко, новости Украины

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