На Одесщине в сокрушительном ДТП погибли сразу девять человек

В субботу днем, 21 сентября, в Овидиопольском районе Одесской области произошло крупное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в «лобовую» аварию попали фура и маршрутка.

Как передает пресс-служба областной полиции, автомобили столкнулись на участке автодороги между селами Новая Долина и Прилиманское.

Отмечается, что переполненная маршрутка направлялась в Одессу.

По предварительным данным, в результате аварии погибло девять человек, еще четверо ‒ пострадали.

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели, медики и следственно-оперативная группа полиции. Причины аварии выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми.

Ранее в Днепре маршрутка врезалась в фуру ‒ пострадали пять человек.