В Киеве неуправляемый грузовик влетел в троллейбус с пассажирами

В субботу, 21 сентября, в Шевченковском районе Киева произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на улице Елены Телиги грузовая «Газель» на полном ходу врезалась в троллейбус № 30.

Как передает «Информатор», по словам водителя «Газели», проезжая рядом с троллейбусом, у грузовика внезапно лопнуло правое переднее колесо, из-за чего автомобиль вынесло на полосу общественного транспорта и он влетел в «рогатого» сзади.

К счастью, в троллейбусе было всего несколько пассажиров, которые сидели впереди и поэтому не пострадали. Повезло и водителю «Газели» ‒ он отделался лишь царапинами на лице.

На месте ДТП работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», в центре Киева внедорожник Range Rover выбросило с дороги прямо в толпу прохожих.

Ранее сообщалось, что в Киеве «газелька» влетела в столб.