Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко

Глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что в Украине могут готовить дестабилизацию ситуации, не уточняя, о чем именно идет речь. Между тем в соцсетях активно обсуждают слухи о том, что якобы Петр Порошенко готовит путч на декабрь 2019 года. Мы собрали для вас самые яркие реакции на эту тему.

Напомним, ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая в личной переписке во время первого заседания парламента сообщила, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков может сохранить свое место в Кабинете министров, чтобы предотвратить государственный переворот, который якобы готовит бывший президент Украины Петр Порошенко. Страна.ua опубликовала фотографии якобы личного смартфона депутата, на которых можно видеть некую переписку в одном из мессенджеров. «Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет», — якобы написала Богуцкая кому-то по имени Леночка, добавив, что «Порошенко готовит переворот, и очень серьезно готовит». При этом бывший глава государства якобы только и «ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать». Она также указала возможную дату: «Именно на декабрь Петя готовит путч».