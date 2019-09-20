Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета

На youtube-канале «Фразы» видео, посвященное предстоящй встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Мы попытались разобраться, как на эту новость отреагировали известные эксперты, блогеры и обычные пользователи соцсетей.

Как ранее сообщалось, 23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки. Во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН Зеленский выступит с речью. В Нью-Йорке президент Украины встретится с лидерами иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Также Зеленский планирует встретиться с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций, а также с представителями американских деловых кругов.

Ранее «Фраза» сообщала, что бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд дала несколько ценных советов Владимиру Зеленскому перед его встречей с Трампом.