Для борьбы с бешенством на Полтавщине привлекли авиацию

В Миргороде Полтавской области бешеная лиса покусала трех человек прямо на пороге дома. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе объявлен двухмесячный карантин.

Как сообщает ТСН, пострадавшие проходят курс лечения, а всех местных домашних животных вакцинируют. В городе разработали график вакцинации. В течение карантина должны уколоть всех домашних животных, а для прививки диких зверей привлекать авиацию.

По словам пострадавшей, то что животное больно бешенством, было заметно. «Она вернулась, у нее вся пасть в крови, лапа в крови. Она просто стояла, на меня не прыгала», — рассказала пострадавшая.

В итоге животное убили и передали на экспертизу, которая подтвердила диагноз.

Как выяснили журналисты «Фразы», летом 2005 года появление бешеных лисиц было зафиксировано в Сумах.

Осенью 2010 года возле с. Дулебы Ровенской области охотники застрелили бешеную лисицу.

22 марта 2012 года в с. Зеленый Дуб Здолбуновского района Ровенской области дикая лисица искусала 5-летнюю девочку.

В марте 2013 года в пос. Быковня возле Киева была поймана больная лиса, которая бегала по дворам и нападала на хозяйских собак.

11 ноября того же года бешеная лисица покусала жителя с. Белая Криница Березнеговатского района Николаевской области и его собак.