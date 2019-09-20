Депутат от «Слуги народа» нахамил журналистке в кулуарах ВРУ

В кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко нахамил корреспонденту «Радио Свобода». Как выяснили журналисты «Фразы», ему не понравились ее вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал.

Сначала Тищенко пытался игнорировать журналистку, а потом предложил ей: «Попейте водички, вам полезно». Коллега Тищенко по фракции Артем Культенко заявил, что вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы.

Объясняя, зачем она задает такие вопросы, журналистка сказала, что общественность подозревает нардепов «Слуги народа» в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это, на что Тищенко отреагировал довольно эмоционально.

«А кто вы такая, чтобы проверять? Ну, кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?» — возмутился он.

Когда же девушка отметила, что контролировать власть — это работа журналистов, нардеп скрылся.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 сентября народный депутат Украины от «Слуги народа» Алексей Устенко уснул прямо на рабочем месте в сессионном зале Верховной Рады.